Экс-госсекретарь высмеял решение Трампа по парижскому соглашению

Керри считает, что Трамп не подпишет новое климатическое соглашение, потому что не верит в его необходимость

Бывший государственный секретарь США Джон Керри раскритиковал решение президента Дональда Трампа о выходе из климатического соглашения и высмеял его заявления о заключении другого соглашения, передает NBC News.

"Когда Дональд Трамп говорит, что мы собираемся договориться о лучшей сделке, вы знаете, он собирается пойти и найти лучшую сделку? Это похоже на то, как О. Дж. Симпсон (американский футболист и актер, обвиненный в 1994 году в убийстве своей жены и обещавший 500 тыс. долларов за поимку настоящего убийцы - ред.) говорил, что он собирается пойти и найти настоящего убийцу", - сказал Керри.

Экс-госсекретарь также заявил, что Трамп не подпишет новое соглашение, потому что "не верит в это".

"Если бы он действительно верил, он бы не вышел из Парижа (парижского соглашения - ред.). Америка в одностороннем порядке уступила глобальное лидерство по вопросу, в котором в течение многих лет продвигался даже президент-республиканец Джордж Буш-младший", - подчеркнул Керри.

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году.

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