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Теракт в Лондоне: среди погибших есть граждане Канады и Франции

04.06.2017 23:58
МИД Франции и Канады подтвердили, что жертвами террористической атаки в Лондоне стали граждане этих стран
Теракт в Лондоне: среди погибших есть граждане Канады и Франции
Фото: EPA

Среди семи жертв теракта в Лондоне есть один гражданин Канады и гражданин Франции. Информацию подтвердили министерства иностранных дел этих стран, передает The Guardian.

"Я убит горем, что канадец - среди погибших. Жители Лондона и Великобритании всегда демонстрировали силу и стойкость перед лицом несчастья. Так будет и в этот раз", - прокомментировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо

СМИ Франции сообщают, что среди пострадавших в результате атаки - семеро французов, четверо из них в критическом состоянии и один человек пока считается пропавшим. 

Всего 21 пострадавший в результате теракта в Лондоне находится в критическом состоянии. 

Ночью 4 июня в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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