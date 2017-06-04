Теракт в Лондоне: среди погибших есть граждане Канады и Франции
Среди семи жертв теракта в Лондоне есть один гражданин Канады и гражданин Франции. Информацию подтвердили министерства иностранных дел этих стран, передает The Guardian.
"Я убит горем, что канадец - среди погибших. Жители Лондона и Великобритании всегда демонстрировали силу и стойкость перед лицом несчастья. Так будет и в этот раз", - прокомментировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
СМИ Франции сообщают, что среди пострадавших в результате атаки - семеро французов, четверо из них в критическом состоянии и один человек пока считается пропавшим.
Всего 21 пострадавший в результате теракта в Лондоне находится в критическом состоянии.
Ночью 4 июня в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
03.06.17
14:31
-
03.06.17
12:05
-
02.06.17
16:08
-
02.06.17
18:07
-
02.06.17
17:32
Новости партнеров
- 42360
- 36545
- 33022
- 20120
- 20086