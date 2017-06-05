У Трампа рассматривают возможность визита в Лондон после теракта

Команда Трампа пока только обсуждала воможность визита в британскую столицу как проявление солидарности

Помощники президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его поездки в Лондон для того, чтобы "продемонстрировать солидарность" после третьего теракта за последние три месяца. Об этом сообщает The Independent.



Обсуждения пока на начальном этапе

Ранее Трамп раскритиковал слова мэра Лондона Садика Хана о том, что у жителей столицы нет причин беспокоиться, поскольку количество полицейских на улицах города увеличат в связи с терактом прошлой ночью.

Ночью 4 июня в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали.



21 пострадавший в результате теракта в Лондоне находится в критическом состоянии.

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