В Болгарии в ДТП погибли девятеро нелегалов и 16-летний водитель

У находившегося за рулем 16-летнего болгарина не было водительских прав

В Болгарии на автомагистрали Тракия перевернулся микроавтобус, который перевозил нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Укринформ.



На месте погибли девятеро мигрантов и 16-летний водитель. Еще 17 нелегалов доставили в больницу.



В МВД Болгарии сообщили, что у находившегося за рулем болгарина не было водительских прав.



У мигрантов не было при себе документов, но предварительно известно, что они являются гражданами Афганистана, Пакистана и Сирии.



Открыто уголовное дело.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.