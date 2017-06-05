В Болгарии в ДТП погибли девятеро нелегалов и 16-летний водитель
05.06.2017 02:35
У находившегося за рулем 16-летнего болгарина не было водительских прав
Фото: Укринформ
В Болгарии на автомагистрали Тракия перевернулся микроавтобус, который перевозил нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Укринформ.
На месте погибли девятеро мигрантов и 16-летний водитель. Еще 17 нелегалов доставили в больницу.
В МВД Болгарии сообщили, что у находившегося за рулем болгарина не было водительских прав.
У мигрантов не было при себе документов, но предварительно известно, что они являются гражданами Афганистана, Пакистана и Сирии.
Открыто уголовное дело.
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