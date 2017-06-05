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На благотворительный концерт в Манчестере пришли 50 тыс зрителей

05.06.2017 06:24
За вечер концерта организаторам удалось собрать два миллиона фунтов для семей жертв теракта в Манчестере
На благотворительный концерт в Манчестере пришли 50 тыс зрителей
Фото: EPA

На благотворительный концерт в Манчестере пришли около 50 тысяч человек, сообщает BBC.

Концерт провели в память о жертвах теракта, который произошел на концерте Арианы Гранде 22 мая. 

Певица выступила с Майли Сайрус, группой Black Eyed Peas, выступали также Кэтти Пэрри, Coldplay, Робби Уильямс и Джастин Бибер. 

Организаторы концерта сообщили, что за вечер через онлайн-пожертвования удалось собрать два миллиона фунтов стерлингов для жертв теракта и их семей. Специально созданный фонд уже получил больше десяти миллионов. 

В ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены Манчестера после окончания концерта Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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