На благотворительный концерт в Манчестере пришли 50 тыс зрителей

За вечер концерта организаторам удалось собрать два миллиона фунтов для семей жертв теракта в Манчестере

На благотворительный концерт в Манчестере пришли около 50 тысяч человек, сообщает BBC.



Концерт провели в память о жертвах теракта, который произошел на концерте Арианы Гранде 22 мая.



Певица выступила с Майли Сайрус, группой Black Eyed Peas, выступали также Кэтти Пэрри, Coldplay, Робби Уильямс и Джастин Бибер.



Организаторы концерта сообщили, что за вечер через онлайн-пожертвования удалось собрать два миллиона фунтов стерлингов для жертв теракта и их семей. Специально созданный фонд уже получил больше десяти миллионов.

В ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены Манчестера после окончания концерта Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

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