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Бранденбургские ворота загорелись цветами флага Британии: фото

05.06.2017 11:18
Бранденбургские ворота в Берлине подсветили цветами британского флага в память о жертвах теракта в Лондоне
Бранденбургские ворота загорелись цветами флага Британии: фото
Фото: ЕРА

Бранденбургские ворота в столице Германии подсветили цветами британского флага в память о жертвах теракта в Лондоне. К посольству Британии в Берлине принесли свечи, цветы и записки со словами соболезнования и скорби.

Как сообщалось ранее, ответственность за теракт в Лондоне взяли на себя боевики Исламского государства. Также уже известно имя одной из семи жертв теракта. Вечером 4 июня в Национальной службе здравоохранения Англии сообщили, что 21 из около 50 пострадавших находится в критическом состоянии.


Фото: ЕРА


Фото: ЕРА


Фото: ЕРА

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ЛIГАБiзнесIнформ
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