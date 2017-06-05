Бранденбургские ворота загорелись цветами флага Британии: фото
Бранденбургские ворота в столице Германии подсветили цветами британского флага в память о жертвах теракта в Лондоне. К посольству Британии в Берлине принесли свечи, цветы и записки со словами соболезнования и скорби.
Как сообщалось ранее, ответственность за теракт в Лондоне взяли на себя боевики Исламского государства. Также уже известно имя одной из семи жертв теракта. Вечером 4 июня в Национальной службе здравоохранения Англии сообщили, что 21 из около 50 пострадавших находится в критическом состоянии.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
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