На благотворительном концерте в Манчестере собрали около $13 млн
Международный комитет Красный крест собрал около $13 млн на благотворительном концерте в Манчестере, передает Радио Свобода.
Концерт состоялся через две недели после теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.
По данным организаторов, благотворительное мероприятие посетили около 50 тыс человек, а транслировали его по всему миру.
Участие в концерте приняла американская поп-исполнительница Ариана Гранде, после выступления которой 22 мая прогремел взрыв на Манчестер-Арене. На сцене 4 июня также выступили Джастин Бибер, Кетти Пэрри, Coldplay, Take That, Лиам Галлахер, Фаррелл Уильямс и Робби Уильямс и другие исполнители и группы.
В ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены Манчестера после окончания концерта Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.
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