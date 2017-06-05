На благотворительном концерте в Манчестере собрали около $13 млн

Благотворительный концерт в память о жертвах теракта в Манчестере посетили около 50 тыс человек и транслировали по всему миру

Международный комитет Красный крест собрал около $13 млн на благотворительном концерте в Манчестере, передает Радио Свобода.

Концерт состоялся через две недели после теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

По данным организаторов, благотворительное мероприятие посетили около 50 тыс человек, а транслировали его по всему миру.

Участие в концерте приняла американская поп-исполнительница Ариана Гранде, после выступления которой 22 мая прогремел взрыв на Манчестер-Арене. На сцене 4 июня также выступили Джастин Бибер, Кетти Пэрри, Coldplay, Take That, Лиам Галлахер, Фаррелл Уильямс и Робби Уильямс и другие исполнители и группы.

В ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены Манчестера после окончания концерта Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

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