Литва начала строительство двухметровой стены на границе с РФ

Строительство стены обойдется бюджету Литвы €1,335 млн. До конца года будет возведено 44,6 км ограждения

На границе Литвы с Россией начинается строительство двухметрового защитного ограждения, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы, передает Delfi.

До конца года это стена будет возведена на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км.

Новое защитное ограждение будет строиться на основании договора между службой охраны и вилкавишкской компании Gintreja в той местности, где государственная граница проходит по суше. Стоимость работ - €1,335 млн. Деньги выделены из бюджета Литвы.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

Как сообщалось ранее, работы планируют завершить до 20 декабря 2017 года.

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