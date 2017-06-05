Теракт в Лондоне: полиция сообщает о новых задержаниях
05.06.2017 14:11
Полиция провела серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к теракту в центре Лондона
Фото: ЕРА
Британская полиция провела в понедельник на рассвете серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к теракту в центре Лондона. Об этом сообщает Би-би-си.
Подозреваемые были задержаны в районах Ньюэм и Баркинг в Лондоне. По сообщению следствия, у задержанных изъято большое количество материалов, имеющих отношение к совершенному теракту.
Ранее сегодня террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в британской столице, жертвами которого стали семь человек. Также стало известно имя первой жертвы теракта.
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