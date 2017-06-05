USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Теракт в Лондоне: полиция сообщает о новых задержаниях

05.06.2017 14:11
Полиция провела серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к теракту в центре Лондона
Теракт в Лондоне: полиция сообщает о новых задержаниях
Фото: ЕРА

Британская полиция провела в понедельник на рассвете серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к теракту в центре Лондона. Об этом сообщает Би-би-си.

Подозреваемые были задержаны в районах Ньюэм и Баркинг в Лондоне. По сообщению следствия, у задержанных изъято большое количество материалов, имеющих отношение к совершенному теракту.

Ранее сегодня террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в британской столице, жертвами которого стали семь человек. Также стало известно имя первой жертвы теракта.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 