Теракт в Лондоне: полиция сообщает о новых задержаниях

Полиция провела серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к теракту в центре Лондона

Британская полиция провела в понедельник на рассвете серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к теракту в центре Лондона. Об этом сообщает Би-би-си.

Подозреваемые были задержаны в районах Ньюэм и Баркинг в Лондоне. По сообщению следствия, у задержанных изъято большое количество материалов, имеющих отношение к совершенному теракту.

Ранее сегодня террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в британской столице, жертвами которого стали семь человек. Также стало известно имя первой жертвы теракта.

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