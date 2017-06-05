Партия Мэй не получит большинства на предстоящих выборах - опрос
05.06.2017 14:32
Партия действующего премьера получит, согласно опросу, 305 мест на предстоящих выборах в парламент Британии
Тереза Мэй (фото - ЕРА)
Партия действующего премьер-министра Британии Терезы Мэй не получит абсолютного большинства на предстоящих парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov, передает Reuters.
Согласно прогнозу, консерваторы получат 305 мест, не добрав 21 место для абсолютного большинства.
На момент объявления досрочных выборов в апреле партии Мэй прогнозировали 330 мест.
Оппозиционная лейбористская партия, вероятно, получит 268 мест.
Ранее Мэй заявила, что дата парламентских выборов не изменится из-за теракта в Лондоне. Они пройдут в обычном режиме 8 июня 2017 года.
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