Партия Мэй не получит большинства на предстоящих выборах - опрос

Партия действующего премьера получит, согласно опросу, 305 мест на предстоящих выборах в парламент Британии

Партия действующего премьер-министра Британии Терезы Мэй не получит абсолютного большинства на предстоящих парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov, передает Reuters.

Согласно прогнозу, консерваторы получат 305 мест, не добрав 21 место для абсолютного большинства.

На момент объявления досрочных выборов в апреле партии Мэй прогнозировали 330 мест.

Оппозиционная лейбористская партия, вероятно, получит 268 мест.

Ранее Мэй заявила, что дата парламентских выборов не изменится из-за теракта в Лондоне. Они пройдут в обычном режиме 8 июня 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.