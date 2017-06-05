Тиллерсон: США готовы помочь решить кризис в Персидском заливе
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал государства Персидского залива, разорвавших дипломатические отношения с Катаром, устранить разногласия. Об этом сообщает Радио Свобода.
Госсекретарь США назвал решение стран разорвать дипломатические отношения неожиданным. Он подчеркнул, что Штаты готовы помочь в устранении проблемы, если это будет необходимо.
Ранее сегодня о разрыве дипотншений с Катаром заявили ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Королевство Бахрейн. Позже такое решение поддержали власти Ливии, Мальдивской Республики и Йемена.
Согласно официальному заявлению, размещенному на сайте МИДа Бахрейна, причина такого решения - поддержка терроризма со стороны властей Катара.
В Министерстве иностранных дел Катара назвали разрыв дипломатических отношений необоснованным решением
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