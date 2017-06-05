Турция грозится лишить гражданства Фетхуллаха Гюлена
Турция угрожает лишить гражданства исламского проповедника, главу организации FETÖ, которую Анкара обвиняет в причастности к попытке военного переворота, Фетуллаха Гюлена. Об этом сообщает агентство Анадолу.
На возвращение в Турцию во избежание лишения гражданства Гюлено отведено три месяца.
Решение Министерства внутренних дел Турции о лишении гражданства принято в отношении Гюлена и еще 129 человек.
Организацию Гюлена Анкара называет террористической.
В мае 2017 года комиссия парламента Турции по расследованию событий попытки переворота 15 июля 2016 года официально заявила, что за попыткой переворота в стране стоит течение Гюлена.
Гюлен на данный момент находится в США. Анкара уже обращалась к Вашингтону с требованием экстрадировать оппозиционера.
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