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Стрельба в американском Орландо: есть многочисленные жертвы

05.06.2017 17:15
Полиция пока не разглашает подробности, но сообщает, что ситуация на месте стрельбы находится под контролем и есть многочисленные жертвы
Стрельба в американском Орландо: есть многочисленные жертвы
Фото: OCSO FL News‏/Twitter

В городе Орландо в штате Флорида произошла стрельба. Об этом сообщает полиция города.

"Полиция работает на месте стрельбы. Многочисленные жертвы. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

На месте шериф вскоре должен выступить перед журналистами и сообщить подробности. 

По информации Fox News, стрельба произошла в промзоне города. На место прибыли также агенты ФБР по антитеррористической деятельности.

Почти год назад, 12 июня 2016 года в гей-клубе Pulse в городе Орландо вооруженный пистолетом и винтовкой мужчина открыл огонь по посетителям. В результате трагедии погибли 50 и получили ранения 53 посетителя. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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