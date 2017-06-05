Стрельба в американском Орландо: есть многочисленные жертвы
В городе Орландо в штате Флорида произошла стрельба. Об этом сообщает полиция города.
"Полиция работает на месте стрельбы. Многочисленные жертвы. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.
На месте шериф вскоре должен выступить перед журналистами и сообщить подробности.
По информации Fox News, стрельба произошла в промзоне города. На место прибыли также агенты ФБР по антитеррористической деятельности.
Почти год назад, 12 июня 2016 года в гей-клубе Pulse в городе Орландо вооруженный пистолетом и винтовкой мужчина открыл огонь по посетителям. В результате трагедии погибли 50 и получили ранения 53 посетителя.
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