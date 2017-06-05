Стрельба в американском Орландо: есть многочисленные жертвы

Полиция пока не разглашает подробности, но сообщает, что ситуация на месте стрельбы находится под контролем и есть многочисленные жертвы

В городе Орландо в штате Флорида произошла стрельба. Об этом сообщает полиция города.

"Полиция работает на месте стрельбы. Многочисленные жертвы. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.



На месте шериф вскоре должен выступить перед журналистами и сообщить подробности.



По информации Fox News, стрельба произошла в промзоне города. На место прибыли также агенты ФБР по антитеррористической деятельности.

Почти год назад, 12 июня 2016 года в гей-клубе Pulse в городе Орландо вооруженный пистолетом и винтовкой мужчина открыл огонь по посетителям. В результате трагедии погибли 50 и получили ранения 53 посетителя.



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