Враги народа: россияне назвали враждебные к РФ страны - опрос

Наиболее враждебно настроенными к РФ странами, по мнению россиян, являются США, Украина, Германия, Латвия и Литва

Наиболее враждебно настроенными к России странами, по мнению ее граждан, являются США, Украина, Германия, Латвия и Литва. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

В "топ-10" недружественных стран, согласно опросу, вошли также Польша, Эстония, Великобритания, Грузия и Франция.

В опубликованных данных социологи указывают аналогичные результаты, начиная с 2006 года.





В то же время, наиболее "близкими друзьями" россияне назвали Беларусь, Китай, Казахстан, Сирию и Индию.





Опрос проведен 19 - 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Читайте также: 25% россиян оправдывают сталинские репрессии - соцопрос

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.