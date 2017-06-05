Черногория официально стала членом НАТО
05.06.2017 19:59
На церемонии в Вашингтоне глава МИД Черногории подал документы о вступлении страны в НАТО
Фото: neweurope.eu
Черногория официально стала членом НАТО, сообщает AFP.
Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович подал официальные документы на церемонии в Государственном департаменте США.
Черногория стала 29-й страной-членом Альянса.
19 мая протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в Брюсселе министрами иностранных дел стран-членов Альянса.
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