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Черногория официально стала членом НАТО

05.06.2017 19:59
На церемонии в Вашингтоне глава МИД Черногории подал документы о вступлении страны в НАТО
Черногория официально стала членом НАТО
Фото: neweurope.eu

Черногория официально стала членом НАТО, сообщает AFP.

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович подал официальные документы на церемонии в Государственном департаменте США.

Черногория стала 29-й страной-членом Альянса. 

19 мая протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в Брюсселе министрами иностранных дел стран-членов Альянса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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