Скульптор сделала Парфенон из запрещенных цензурой книг

В немецком Касселе на международной выставке скульптор собрала около 100 тысяч запрещенных в разное время книг и создала Парфенон

В Германии в городе Кассель в рамках международной выставки современного искусства documenta скульптор из Аргентины Марта Минухин сделала Парфенон из запрещенных цензурой книг. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Скульптор собрала около 100 тысяч книг, которые запрещала цензура в разных странах. Их пересылали издательства и писатели со всего мира.



Среди книг есть "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, "Дон Кихот" Сервантеса, "На Западном фронте без перемен" Ремарка, "Превращение" Кафки.



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