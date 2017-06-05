Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне

Один из установленных исполнителей теракта был ранее известен полиции и МИ-5

Лондонская полиция назвала имена двух из троих исполнителей теракта 3 июня, передает BBC.



Это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Они жили на востоке Лондона.



Батт - уроженец Пакистана с британским паспортом. Происхождение Редуана пока не уточняют. Он называл себя марроканцем и ливийцем, но использовал разные даты рождения и имена.



Хурам Шазад Батт был известен полиции и МИ-5. Однако никаких данных о том, что данное нападение планировалось, не было. Другой нападавший - Рашид Редуан - ранее спецслужбам известен не был.



Трое нападавших были убиты полицией. Имя третьего участника атаки пока не называют.

Ночью 4 июня в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали.

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность.

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