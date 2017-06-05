Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне
Лондонская полиция назвала имена двух из троих исполнителей теракта 3 июня, передает BBC.
Это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Они жили на востоке Лондона.
Батт - уроженец Пакистана с британским паспортом. Происхождение Редуана пока не уточняют. Он называл себя марроканцем и ливийцем, но использовал разные даты рождения и имена.
Хурам Шазад Батт был известен полиции и МИ-5. Однако никаких данных о том, что данное нападение планировалось, не было. Другой нападавший - Рашид Редуан - ранее спецслужбам известен не был.
Трое нападавших были убиты полицией. Имя третьего участника атаки пока не называют.
Ночью 4 июня в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали.
Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность.
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