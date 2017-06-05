Германия выведет свои войска с авиабазы НАТО в Турции

Берлин принял решение вывести войска с авиабазы Инджирлик

У Германии нет другого выбора, кроме как начать процесс выведения своих войск из базы Военно-воздушных сил Инджирлик в Турции, поскольку турецкое правительство не позволит всем немецким законодателям посещать там войска. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, передает Reuters.

"Турция ясно дала понять, что по внутренним политическим причинам она не может одобрить визиты всех законодателей", - сказал он.

"Турция должна понять, что в этой ситуации мы должны вывести немецких солдат из Инджирлика", - сказал он, добавив, что парламент Германии обратится к правительству с просьбой найти для немецких солдат новую базу.

15 мая Турция в очередной раз отказала немецким парламентариям в посещении базы ВВС Инджирлик, где расквартированы солдаты и самолеты бундесвера в рамках миссии международной антитеррористической коалиции. В Берлине тогда заявили, что такие действия считают неприемлемыми.

25 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом намерена жестко поставить вопрос пребывания на базе Военно-воздушных сил НАТО Инджирлик в Турции солдат и самолетов бундесвера.

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