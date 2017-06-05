В Британии лидер оппозиции призвал Мэй уйти в отставку

Корбин обвинил Мэй в чрезмерном сокращении полицейских в период с 2010 по 2016 год, когда она была главой британского МВД

В Великобритании лидер оппозиции Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку из-за чрезмерного, по его мнению, количества сокращенных полицейских за время пребывания Мэй на посту министра внутренних дел. Об этом сообщает Independent.

Заявление Корбина прозвучало на фоне скандала с недавними терактами в Манчестере и Лондоне.

Корбин сообщил, что с 2010 по 2016, кода Мэй была главой британского МВД, были сокращены около 20 тыс полицейских.

По его мнению, досрочные парламентские выборы "возможно, лучшая возможность", чтобы отстранить Мэй от должности.

Премьер заявила, что дата парламентских выборов не изменится из-за теракта в Лондоне. Они пройдут в обычном режиме 8 июня 2017 года.

Как сообщалось ранее сегодня, согласно результатам опроса партия Мэй не получит абсолютного большинства на предстоящих парламентских выборах в стране.

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