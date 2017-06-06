British Airways назвала причину сбоя работы компьютерной системы

Причиной отмены всех рейсов из аэропортов Хитроу и Гэтвик в конце мая стала ошибка инженера

Причиной отмены всех рейсов авиакомпании British Airways из аэропортов Хитроу и Гэтвик в конце мая стала ошибка инженера. Об этом заявил глава холдинга IAG, владеющий авиакомпанией, Вилли Уолш, передает Би-би-си.

Он сообщил, что сбой был виной инженера, который отключил бесперебойное питание от одного из основных хранилищ информации British Airways, а затем неправильно подключил его обратно.

"Мне вполне понятно, как можно по ошибке отключить питание. Мне совершенно не понятно, каким образом можно совершить ошибку, вновь подключая питание", - сказал Уолш.

Компания проведет внутреннее расследование, чтобы "извлечь урок из ошибки", добавил Уолш.

27 мая авиакомпания British Airways отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с крупным компьютерным сбоем.

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