Трамп не станет мешать показаниям Коми в Сенате - Белый дом

В Белом доме заявили, что президент не воспользуется своими прерогативами и не будет препятствовать выступлению экс-директора ФБР в комитете Сената

Президент США Дональд Трамп не воспользуется своей прерогативой требовать конфиденциальности его бесед и переписки и не будет блокировать выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми перед комитетом Сената по разведке. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, передает Голос Америки.



"Однако, способствуя быстрому и полномасштабному изучению фактов, затребованных сенатским Комитетом по разведке, президент Трамп не воспользуется своими прерогативами в связи с запланированными показаниями Джеймса Коми", - заявили в Белом доме.

3 июня сообщалось, что Трамп может заблокировать дачу показаний Коми перед Сенатом после консультаций с юристом Белого дома.

Коми выступит с показаниями перед комитетом Сената по 8 июня. Его выступление будет поделено на два этапа - за открытым заседанием последует закрытое, во время которого он ответит на вопросы, связанные с секретной информацией.

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