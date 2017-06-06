Чехия официально отказалась выполнять квоты ЕС по беженцам
Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Европейского Союза. Чешское правительство решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев, передает Deutsche Welle.
Именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию.
Министерство внутренних дел Чехии объяснило отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов тем, что "система распределения беженцев не работает" и "ситуация с безопасностью изменилась" после последних терактов в Европе.
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