Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне

Полиция отпустила 12 человек, задержанных 4 июня по подозрению в причастности к теракту в Лондоне

Полиция Лондона отпустила всех задержанных по подозрению в причастности к теракту в центре британской столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Речь идет, как уточняется, о 12 задержанных.

Полиция также сообщает, что продолжает работу над опознанием тел погибших во время теракта.

Ранее полиция также назвала имена двух из троих исполнителей теракта, которые были убиты полицией. Имя третьего участника атаки пока не называют.

Читайте также: Лондон попрощался с жертвами теракта: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.