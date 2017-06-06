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Саудовская Аравия закрыла офис катарской телекомпании Al Jazeera

06.06.2017 03:17
В Министерстве информации Саудовской Аравии заявили, что телекомпания пропагандирует террористические группы
Саудовская Аравия закрыла офис катарской телекомпании Al Jazeera
Фото: скриншот видео

Саудовская Аравия закрыла местный офис всемирной телекомпании Al Jazeera, штаб-квартира которой находится в Катаре. Об этом сообщает AFP.

Решение было принято Министерством информации Саудовской Аравии. Власти также отозвали лицензию телекомпании за якобы пропаганду террористических групп и поддержку повстанцев в Йемене.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Королевство Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром. Позже к этому решению присоединились власти Ливии, Мальдивской Республики и Йемена. Катар, в свою очередь, назвал разрыв дипломатических отношений необоснованным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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