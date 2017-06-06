В австралийском Мельбурне полиция застрелила боевика ИГ

Полиция застрелила боевика, который ранил троих полицейских и взял в заложники женщину. Ответственность за нападение взяло на себя ИГ

Австралийская полиция застрелила в Мельбурне боевика, который ранее ранил троих полицейских и взял в заложники женщину. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции, передает Reuters.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

Как отмечают журналисты, Австралия - верный союзник США в борьбе против боевиков ИГ в Сирии и Ираке и находится в состоянии повышенной готовности к нападениям террористов.

Во время инцидента в Мельбурне были ранены трое полицейских. Противостояние с боевиком длилось более часа в жилом доме.

Как сообщалось ранее, полиция Мельнбурна приехала на вызов в жилое здание из-за сообщений о взрыве. Правоохранители обнаружили в фойе жилого комплекса застреленного мужчину. Затем произошла перестрелка.

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