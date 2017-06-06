СМИ США получили секретный отчет АНБ о кибератаках спецслужб РФ

The Intercept получило секретный доклад, содержащий новые детали о кибератаках спецслужб РФ. Источники Reuters подтвердили подлинность документа

Спецслужбы Российской Федерации провели кибератаку по меньшей мере на одного поставщика программного обеспечения для голосования в США за несколько дней до президентских выборов в прошлом году. Также хакеры отправляли более 100 фишинговых электронных писем должностным лицам США в ноябре прошлого года с целью получить их личную информацию. Об этом говорится в секретном докладе Агентства национальной безопасности США, который опубликовал The Intercept.

Издание сообщает, что документ, датированный 5 мая 2017 года, был им передан анонимно и прошел независимую проверку. Однако источник предостерег журналистов, что некоторые данные могут быть еще не окончательно выясненными.

В документе указано, что российские хакеры проникли в системы голосования США. Отмечается, что именно российская военная разведка, в частности Главное управление разведки Генерального штаба России проводила кибератаки. Какого рода кибератаки проводили хакеры также указано в докладе АНБ.





Фрагмент из доклада АНБ

Российская военная разведка "выполнила операции кибер-шпионажа против названной компании (поставщика программного обеспечения - ред.) США в августе 2016 года, по-видимому, для получения информации о программных и аппаратных технологиях, связанных с выборами, согласно информации, которая появилась в апреле 2017 года", цитируют журналисты документ.

Читайте также: Трамп не станет мешать показаниям Коми в Сенате - Белый дом

Однако окончательного вывода о том, повлияло ли вмешательство РФ в президентские выборы в США в документе нет.





Фрагмент из доклада АНБ

The Intercept также сообщает, что чиновники просили не публиковать этот отчет и отказались комментировать информацию из него.

В докладе АНБ, как отмечают журналисты, есть новые детали, дополняющие общую картину после проверки, проведенной администрацией Барака Обамы в январе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Министерство юстиции США уже предъявило обвинение The Intercept за утечку секретной информации АНБ. Однако в Минюсте эту ситуацию пока не комментируют. Также источники подтвердили журналистам, что доклад, имеющийся в распоряжении The Intercept, подлинный и обвинение со стороны властей выдвинуто журналистам именно из-за этой публикации.

Washington Post сообщает, что источник издания, правительственный подрядчик, уже арестована. Ей предъявлено обвинение за сбор и передачу секретной информации АНБ. Отмечается, что напрямую подрядчика не обвиняют в утечке именно доклада Агентства по национальной безопасности США, хотя в судебных документах фигурирует документ, датированный 5 мая. Источники Washington Post также подтвердили подлинность опубликованного доклада.

Читайте также: Deutsche Bank не ответил на запрос о возможных связях Трампа с РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.