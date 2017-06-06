Мэр Лондона ответил на упреки Дональда Трампа

Хан заявил, что не позволит Трампу вносить раздор в общество

Мэй Лондона Садик Хан заявил, что не позволит никому, в том числе и президенту США Дональду Трампу, "вносить раздор в общество". Об этом он сказал во время траурной церемонии в память о жертвах теракта в британской столице, передает Би-би-си.

4 июня Трамп раскритиковал слова Хана о том, что у жителей столицы нет причин беспокоиться, поскольку количество полицейских на улицах города увеличат в связи с терактом. В своем Twitter президент США написал: "По меньшей мере семь погибших и 48 раненых в результате террористической атаки, а мэр Лондона говорит "нет причин беспокоиться". В еще одном его твите было сказано, что "необходимо прекратить быть политкорректными" и обеспечить безопасность людям.

"Мы должны понимать, что некоторые хотят внести раскол между нашими общинами. Это не я. Это не мой Лондон, и мы не позволим кому бы то ни было вносить раздор в наше общество, будь то Дональд Трамп или кто бы то ни было", - заявил, в свою очередь, мэр Лондона.

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