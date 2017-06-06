WikiLeaks: Клинтон знала, что Катар поддерживает террористов

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон еще в 2014 году знала о том, что Катар и Саудовская Аравия оказывают поддержку исламистским террористам

Международная организация WikiLeaks обвиняет экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в том, что она знала о возможной финансовой поддержке Катаром и Саудовской Аравией террористов в Сирии и Ираке. Об этом онлайн-сообщество сообщает в Twitter.

В частности, об этом упоминается в письме Клинтон руководителю предвыборного штаба Джону Подесте от 17 августа 2014 года.

"Нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы с тем, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку Исламскому государству и другим радикальным суннитским группировкам в регионе", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Катар якобы заплатил $1 млрд террористам в качестве выкупа за 26 членов правящей семьи, захваченных в Ираке во время охоты, а также 50 человек, плененных террористами в Сирии. Деньги Катар заплатил, в частности, группировкам в Сирии, приближенным к Аль-Каиде.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

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