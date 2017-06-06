В Словакии возобновились протесты против коррупции

Словаки также требуют отставки министра внутренних дел

Тысячи словаков собрались в Братиславе 5 июня 2017-го в знак протеста против коррупции и потребовали отставки министра внутренних дел из-за его связей с девелопером, который находится под следствием по факту налогового мошенничества. Об этом сообщает сайт Euractiv.

Протестующие несли фраги Словакии и Европейского союза, скандируя "Калинак, подавай в отставку" и "Оставь наше государство в покое", требуя отставки главы МВД Роберта Калинака.

Калинака обвиняют в деловых отношениях с девелопером недвижимости Ладиславом Баштернаком, против которого ведется расследование по поводу возможного налогового мошенничества.

По словам Калинака, он купил 17% акций одной из компаний, принадлежащих разработчику. И он, и Баштернак отрицают любые нарушения.

Протестующие также потребовали отставки начальника полиции Тибора Гаспара и специального прокурора Душана Ковачика за то, что они сделали недостаточно для искоренения коррупции.

19 апреля 2017 года словаки уже выходили на улицы с такими же требованиями.

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