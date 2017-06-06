Власти РФ заблокировали взнос в Совет Европы в сумме 11 млн евро

По словам спикера Госдумы Володина, такое решение поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава МИД России Сергей Лавров

Российские власти заблокировали перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта сумма составляет около 11 млн евро. Об этом сообщает Би-би-си.

"Заблокировали перечисление. Финансирование идет поэтапно. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется", - пояснил Володин.

По его словам, такое решение поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава МИД России Сергей Лавров.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ввела санкции против российской делегации, лишив ее права голосовать на сессиях и участвовать в работе уставных органов.

В ответ на это Россия заявила об отказе от участия в работе ПАСЕ до тех пор, пока полномочия российской делегации не будет полностью восстановлены.

В конце апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту, запретив ему совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя.

21 марта 2017 года сообщалось, что в Сирию прибыла делегация членов ПАСЕ от Испании, Италии, Чехии и России во главе с Педро Аграмунтом.

29 марта делегации Украины, Дании и Польши в ПАСЕ инициировали заявление в связи с визитом Аграмунта в Сирию, организованным государством-агрессором Россией.

24 апреля Аграмунт подчеркнул, что визит в Сирию был частным, не связанный с работой в ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп. Тем не менее, делегировавшая Аграмунта на пост главы ПАСЕ группа Европейской народной партии выразила ему недоверие.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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