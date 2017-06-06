Количество жертв теракта в Кабуле превысило 150 человек
Число жертв теракта в Кабуле, совершенного на минувшей неделе, превысило 150 человек, еще более 300 получили ранения, сообщил во вторник, 6 июня, президент Афганистана Ашраф Гани. Все погибшие - граждане Афганистана. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Этот теракт стал самым кровопролитным в стране с 2001 года, уточняет Reuters.
Взрыв произошел 31 мая в дипломатическом квартале в Кабуле у здания посольства Германии. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
Тем временем 6 июня - в день открытия международной конференции "Кабульский процесс" с участием делегатов из 21 страны, в Кабуле произошел очередной взрыв. Снаряд взорвался в районе штаб-квартиры миссии НАТО в Афганистане, никто не пострадал.
#Rocket Hits #Indian Ambassador’s House In #Kabul https://t.co/uSyEx0cz3v pic.twitter.com/cP8rybhAKh- TOLOnews (@TOLOnews) 6 червня 2017 р.
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