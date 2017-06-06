Террорист в Лондоне имел доступ в тоннель под парламентом

Нападавший Хирам Батт работал в метро менее шести месяцев в должности помощника

Один из исполнителей теракта в Лондоне Хирам Батт, ранее работал на станции метро Вестминстер. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что 27-летний мужчина имел доступ к тоннелям под парламентом.

Он родился в Пакистане и вырос в Великобритании.

В корпорации Transport for London подтвердили, что Батт работал в метро менее шести месяцев в должности помощника до октября 2016 года.





В полиции сообщили, что они работают над определением третьего сообщника.

Отмечается, что Батт был ключевым контактом лондонского террориста Мохаммеда Сиддик Хана, а также проповедника ненависти Анджа Чаудари.

5 июня сообщалось, что полиция назвала имена двух из троих исполнителей теракта.

Это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Они жили на востоке Лондона.

Батт - уроженец Пакистана с британским паспортом. Он был известен полиции и МИ-5. Однако никаких данных о том, что данное нападение планировалось, не было. Другой нападавший - Рашид Редуан - ранее спецслужбам известен не был.

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность.

3 июня 2017 года в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.

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