Стартовала операция по освобождению сирийского оплота ИГ Ракки

Альянс курдских и арабских вооруженных отрядов, которых поддерживает оружием США, начала масштабное наступление на "столицу" сирийских джихадистов

Вчера, 5 июня, Сирийские демократические силы официально начали масштабную военную операцию по освобождению сирийского города Ракки от террористов Исламского государства. Об этом объявил спикер альянса повстанцев Талаль Сило, пишет агентство Reuters.

В объединение входят около 30 тысяч бойцов, из которых около 70% составляют курдские Отряды народной самообороны.

Город штурмуют с трех направлений - севера, востока и запада.

На прошлой неделе коалиционные силы атаковали террористов на восточных рубежах Ракки, а также начали бои за захваченную боевиками военную базу на север от города.

Бой предстоит "яростный", заявил представитель курдов, так как "боевики готовы умереть, защищая свою так называемую столицу".

Ракка на карте региона:





Ракка, которая расположена в 90 км от границы с Турцией, была захвачена боевиками ИГ в начале расползания этой террористической сети на Ближнем Востоке в 2014 году. По данным разведки Запада, в городе находятся от трех до четырех тысяч боевиков.

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В конце весны 2017 года США начали передавать новую партию оружия для сирийских курдов, что вновь озаботило Турцию, противостоящую росту курдского влияния на севере Сирии.

В начале июня повстанцы отбили у джихадистов плотину около Ракки: до города остается 22 километра. Курды теперь сейчас контролируют все плотины на Евфрате. В прошлом месяце SDF также освободила стратегически важный город Табка в 50 км от Ракки. Террористы частично покидают Ракку и перемещают свою "столицу" в Дейр-эль-Зор.

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