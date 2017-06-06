В РФ отпустили задержанного в ходе протестов журналиста Guardian

Суд в Москве закрыл дело против корреспондента The Guardian, которого обвиняли "в участии в несогласованном публичном мероприятии"

Тверской районный суд Москвы закрыл дело об административном правонарушении против корреспондента The Guardian, гражданина США Алека Луна. Его задержали 26 марта 2017 года, когда он освещал акции протеста в столице РФ, и обвиняли в "нарушении порядка проведения массовой акции", сообщает издание Медиазона.

Журналисту предъявили обвинение в участии в несогласованном публичном мероприятии, так как по версии следствия, он выкрикивал политические лозунги. Сам Лун в день задержания настаивал, что выполняет свою работу и показал полицейским аккредитацию, но на него все равно составили протокол.

Организация Репортеры без границ осудила действия полиции и призвал привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности.

26 марта 2017 года в Москве прошли несогласованные акции протеста против коррупции. Организатор акций - глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный - был задержан силовиками.

В результате акций в Москве были задержаны более 700 человек. Множество видеозаписей свидетельствуют о том, что силовики применяли силу к протестующим.

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