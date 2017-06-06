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В РФ отпустили задержанного в ходе протестов журналиста Guardian

06.06.2017 12:16
Суд в Москве закрыл дело против корреспондента The Guardian, которого обвиняли "в участии в несогласованном публичном мероприятии"
В РФ отпустили задержанного в ходе протестов журналиста Guardian
Алек Лун (фото - Facebook.com / Alek Luhn)

Тверской районный суд Москвы закрыл дело об административном правонарушении против корреспондента The Guardian, гражданина США Алека Луна. Его задержали 26 марта 2017 года, когда он освещал акции протеста в столице РФ, и обвиняли в "нарушении порядка проведения массовой акции", сообщает издание Медиазона.

Журналисту предъявили обвинение в участии в несогласованном публичном мероприятии, так как по версии следствия, он выкрикивал политические лозунги. Сам Лун в день задержания настаивал, что выполняет свою работу и показал полицейским аккредитацию, но на него все равно составили протокол.

Организация Репортеры без границ осудила действия полиции и призвал привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности.

26 марта 2017 года в Москве прошли несогласованные акции протеста против коррупции. Организатор акций - глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный - был задержан силовиками.

В результате акций в Москве были задержаны более 700 человек. Множество видеозаписей свидетельствуют о том, что силовики применяли силу к протестующим.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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