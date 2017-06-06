Боевики ИГ за день казнили в Мосуле 163 гражданских - ООН

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, исламисты расстреляли "непокорных" гражданских 1 июня

Организация Объединенных Наций обвинила террористическую группировку Исламское государство в казни 163 мирных жителей Мосула, чтобы они не совершили побег из подконтрольных террористам районов города. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, передает агентство Deutsche Welle.

"Тела убитых иракских мужчин, женщин и детей до сих пор лежат на улицах квартала западного Мосула", - сказал он.

По данным возглавляемого комиссаром управления ООН, исламисты расстреляли "непокорных" гражданских 1 июня. Аль-Хусейн раскритиковал "трусливые, гнусные нападения бездушных террористических организаций на невинных людей".

В конце мая ООН предупреждала, что в Мосуле около 200 000 мирных жителей могут заложниками в последнем занятом ИГ районе его бывшей иракской крепости - его западной части возле старого города. Исламисты, в частности, используют гражданских в качестве живого щита.

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