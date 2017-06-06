В Финляндии россиянина подозревают в перевозке 52 беженцев
Пограничная служба подозревает россиянина в организации нелегального въезда из России в Финляндию для 52 просителей убежища из Непала, Бангладеш и Пакистана. Об этом сообщает Yle.
Инцидент произошел зимой 2016 года, мужчину задержали в феврале 2017 года.
"Мы считаем, что мужчина играл ключевую роль в России. Он принимал беженцев, организовывал им ночлег и машины. Во время предварительного следствия выяснилось, что он имел прямую связь с руководством преступной группировки. По нашему мнению, он не новичок, а профессионал своего дела", - отметил начальник следствия Юри Сиитари.
Согласно материалам предварительного следствия, мужчина входил в организованную преступную группировку, которая за 10 тысяч евро обещала доставить людей из стран Азии через Россию и Финляндию в страны Центральной и Южной Европы, в том числе в Испанию, Францию и Германию.
Во время предварительного следствия пограничная служба сотрудничала с полицией Эстонии и Европолом.
Материалы следствия переданы в прокуратуру Хельсинки на обвинительное заключение.
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