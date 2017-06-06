Черногория: Вступление в НАТО не имеет антироссийской сути
06.06.2017 17:04
В Минобороны Черногории подчеркнули, что Россия сама должна быть заинтересована в мире на западных Балканах
Фото: скриншот видео
Членство Черногории в НАТО не направлено против России. Об этом заявил глава Минобороны Черногории Предраг Бошкович, сообщает RTCG.
"Мы являемся свидетелями нехватки понимания Москвой членства Черногории в НАТО. Мы не будем разжигать скандал своей реакцией на заявления России", - сказал Бошкович.
Он надеется, что Россия поймет, что членство в НАТО не имеет антироссийской сути.
"В Черногории нет антироссийской истерии, наоборот - Россия сама должна быть заинтересована в мире на западных Балканах", - отметил Бошкович.
5 июня сообщалось, что Черногория официально стала членом НАТО.
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