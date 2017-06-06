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Черногория: Вступление в НАТО не имеет антироссийской сути

06.06.2017 17:04
В Минобороны Черногории подчеркнули, что Россия сама должна быть заинтересована в мире на западных Балканах
Черногория: Вступление в НАТО не имеет антироссийской сути
Фото: скриншот видео

Членство Черногории в НАТО не направлено против России. Об этом заявил глава Минобороны Черногории Предраг Бошкович, сообщает RTCG.

"Мы являемся свидетелями нехватки понимания Москвой членства Черногории в НАТО. Мы не будем разжигать скандал своей реакцией на заявления России", - сказал Бошкович.

Он надеется, что Россия поймет, что членство в НАТО не имеет антироссийской сути.

"В Черногории нет антироссийской истерии, наоборот - Россия сама должна быть заинтересована в мире на западных Балканах", - отметил Бошкович.

5 июня сообщалось, что Черногория официально стала членом НАТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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