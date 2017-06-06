В Париже неизвестный напал с молотком на полицейского

По информации СМИ, нападавший получил ранение и был обезврежен полицейскими

Полиция в Париже проводит спецоперацию возле собора Нотр-Дам. По предварительной информации, мужчина напал на полицейского с молотком, в ответ правоохранитель открыл огонь. Об этом сообщает Le Figaro.

Reuters передает, что офицер полиции также получил травмы.

Полиция призвала людей держаться подальше от собора.

По информации rfi, нападавший получил ранение и был обезврежен полицейскими.

В настоящий момент квартал вокруг Нотр-Дам оцеплен полицией.

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