В Париже неизвестный напал с молотком на полицейского
06.06.2017 18:34
По информации СМИ, нападавший получил ранение и был обезврежен полицейскими
Фото: EPA
Полиция в Париже проводит спецоперацию возле собора Нотр-Дам. По предварительной информации, мужчина напал на полицейского с молотком, в ответ правоохранитель открыл огонь. Об этом сообщает Le Figaro.
Reuters передает, что офицер полиции также получил травмы.
Полиция призвала людей держаться подальше от собора.
По информации rfi, нападавший получил ранение и был обезврежен полицейскими.
В настоящий момент квартал вокруг Нотр-Дам оцеплен полицией.
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