Напавший в Париже на полицейского кричал: "Это за Сирию!"

Министр внутренних дел сообщил, что у злоумышленника найдены документы студента алжирского происхождения

У нападавшего с молотком на полицейского в Париже обнаружены документы студента из Алжира. В момент атаки он выкрикивал: "Это за Сирию!". Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломм, передает Le Figaro.

Подлинность документов восстанавливается.

По словам министра, нападение произошло около 16:20 по парижскому времени. Злоумышленник ударил одного из полицейских молотком, после чего коллега правоохранителя выстрелил в атаковавшего. Сейчас он находится в больнице.

"Дело расследует прокурор, так как нападавший кричал: "Это за Сирию", - сказал Коломм.

По его словам, кроме молотка у злоумышленника обнаружены также кухонные ножи.

Напомним, ранее возле собора Нотр-Дам в Париже неизвестный напал с молотком на полицейского. В ответ коллега правоохранителя открыл огонь.

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