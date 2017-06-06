Напавший в Париже на полицейского кричал: "Это за Сирию!"
У нападавшего с молотком на полицейского в Париже обнаружены документы студента из Алжира. В момент атаки он выкрикивал: "Это за Сирию!". Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломм, передает Le Figaro.
Подлинность документов восстанавливается.
По словам министра, нападение произошло около 16:20 по парижскому времени. Злоумышленник ударил одного из полицейских молотком, после чего коллега правоохранителя выстрелил в атаковавшего. Сейчас он находится в больнице.
"Дело расследует прокурор, так как нападавший кричал: "Это за Сирию", - сказал Коломм.
По его словам, кроме молотка у злоумышленника обнаружены также кухонные ножи.
Напомним, ранее возле собора Нотр-Дам в Париже неизвестный напал с молотком на полицейского. В ответ коллега правоохранителя открыл огонь.
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