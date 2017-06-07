Катар хочет решить дипломатический кризис переговорами

Глава МИД Катара сказал, что не считает конфронтацию решением проблемы и заявил о готовности сесть за стол переговоров

Катар открыт к переговорам для решения дипломатического кризиса, когда страна оказалась в изоляции из-за обвинений в поддержке террористов ИГ. Об этом сообщил министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани, передает CNN.



"Мы хотим сеть и поговорить. Мы здесь не суперсила, мы не верим в решение проблем путем конфронтации", - сказал представитель Катара.



Аль-Тани настаивает, что Катар борется с финансированием терроризма и защищает мир от потенциальных террористов.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.



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