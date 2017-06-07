В США связали кибератаки на Черногорию с Россией

Компания по кибербезопасности подозревает в атаках ту же группу, которая участвовала во вмешательстве в выборы в США в 2016 году

Связанные с российской разведкой хакеры атаковали Черногорию в этом году. Об этом сообщают в фирме по компьютерной безопасности FireEye, передает The Hill.



Компания связала атаку с Россией через инфраструктуру и вирус, который использует группа APT 28, предположительно замешанная во вмешательстве с президентские выборы в США.



В FireEye предположили, что вмешательство такого рода - только часть попыток помешать и сделать уязвимым НАТО.



5 июня сообщалось, что Черногория официально стала членом НАТО.

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