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США подозревают хакеров из РФ во взломе информагентства в Катаре

07.06.2017 03:56
Следователи ФБР помогают правительству Катара разобраться, действительно ли хакеры, за которыми стоит Россия, опубликовали фейк от имени госагентства
США подозревают хакеров из РФ во взломе информагентства в Катаре
Фото: nationalpedia.com

В США следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и подбросили фейковую новость, которая вызвала кризис в странах Персидского залива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова чиновников. 

ФБР направило в Доху команду следователей, которые помогут правительству Катара расследовать предполагаемый инцидент со взломом.

Собранная информация свидетельствует о том, что российские хакеры стоят за вмешательством, о котором впервые сообщили две недели назад.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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