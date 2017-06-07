США подозревают хакеров из РФ во взломе информагентства в Катаре
В США следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и подбросили фейковую новость, которая вызвала кризис в странах Персидского залива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова чиновников.
ФБР направило в Доху команду следователей, которые помогут правительству Катара расследовать предполагаемый инцидент со взломом.
Собранная информация свидетельствует о том, что российские хакеры стоят за вмешательством, о котором впервые сообщили две недели назад.
5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.
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