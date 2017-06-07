США подозревают хакеров из РФ во взломе информагентства в Катаре

Следователи ФБР помогают правительству Катара разобраться, действительно ли хакеры, за которыми стоит Россия, опубликовали фейк от имени госагентства

В США следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и подбросили фейковую новость, которая вызвала кризис в странах Персидского залива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова чиновников.



ФБР направило в Доху команду следователей, которые помогут правительству Катара расследовать предполагаемый инцидент со взломом.



Собранная информация свидетельствует о том, что российские хакеры стоят за вмешательством, о котором впервые сообщили две недели назад.