Uber уволил из компании 20 сотрудников за домогательства - СМИ

Компания провела расследование фактов домогательства после публикации блога одной из сотрудниц, но увольнения пока официально не комментируют

Сервис заказа такси Uber уволил более 20 человек после расследования о домогательствах. Об этом сообщает BBC.



Ранее в этом году бывшая сотрудница Сьюзан Фаулер опубликовала в своем блоге рассказ о сексуальных домогательствах и сексизме в компании. Она обвинила руководство в том, что жалобы женщин на домогательства игнорируют.



После этого в компании начали два расследования. Uber пока не прокомментировал информацию об увольнениях.



Сообщается, что были уволены и несколько руководителей.



За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и иск от владеющей Google компании Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.



В Uber по всему миру работают более 12 тысяч человек. Около 36% сотрудников - женщины, свидетельствуют собственные данные компании.



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