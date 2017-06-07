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Uber уволил из компании 20 сотрудников за домогательства - СМИ

07.06.2017 04:40
Компания провела расследование фактов домогательства после публикации блога одной из сотрудниц, но увольнения пока официально не комментируют
Uber уволил из компании 20 сотрудников за домогательства - СМИ
Фото: EPA

Сервис заказа такси Uber уволил более 20 человек после расследования о домогательствах. Об этом сообщает BBC.

Ранее в этом году бывшая сотрудница Сьюзан Фаулер опубликовала в своем блоге рассказ о сексуальных домогательствах и сексизме в компании. Она обвинила руководство в том, что жалобы женщин на домогательства игнорируют. 

После этого в компании начали два расследования. Uber пока не прокомментировал информацию об увольнениях.

Сообщается, что были уволены и несколько руководителей. 

За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и иск от владеющей Google компании Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

В Uber по всему миру работают более 12 тысяч человек. Около 36% сотрудников - женщины, свидетельствуют собственные данные компании.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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