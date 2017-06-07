Глава МИД Канады назвала Россию стратегической угрозой

Фриланд отметила, что российский военный экспансионизм угрожает не только Канаде, но и всему демократическому миру

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что милитаризованная Россия непосредственно угрожает Канаде и демократическому миру в целом. Об этом она сказал, выступая в парламенте, передает Укринформ.



"Российский военный авантюризм и экспансионизм являют собой угрозу для либерального демократического мира, и Канады в том числе", - сказала Фриланд.



По ее словам, другими стратегическими угрозами являются диктатура в Северной Корее, преступления против человечности в Сирии и экстремизм ИГ.



Также не в последнюю очередь всем угрожают глобальные изменения климата, отметила Фриланд.

Читайте также: США считают действия России одной из главных угроз миру

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



