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Глава МИД Канады назвала Россию стратегической угрозой

07.06.2017 05:47
Фриланд отметила, что российский военный экспансионизм угрожает не только Канаде, но и всему демократическому миру
Глава МИД Канады назвала Россию стратегической угрозой
Христя Фриланд (фото - EPA)

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что милитаризованная Россия непосредственно угрожает Канаде и демократическому миру в целом. Об этом она сказал, выступая в парламенте, передает Укринформ

"Российский военный авантюризм и экспансионизм являют собой угрозу для либерального демократического мира, и Канады в том числе", - сказала Фриланд. 

По ее словам, другими стратегическими угрозами являются диктатура в Северной Корее, преступления против человечности в Сирии и экстремизм ИГ. 

Также не в последнюю очередь всем угрожают глобальные изменения климата, отметила Фриланд. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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