Глава МИД Канады назвала Россию стратегической угрозой
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что милитаризованная Россия непосредственно угрожает Канаде и демократическому миру в целом. Об этом она сказал, выступая в парламенте, передает Укринформ.
"Российский военный авантюризм и экспансионизм являют собой угрозу для либерального демократического мира, и Канады в том числе", - сказала Фриланд.
По ее словам, другими стратегическими угрозами являются диктатура в Северной Корее, преступления против человечности в Сирии и экстремизм ИГ.
Также не в последнюю очередь всем угрожают глобальные изменения климата, отметила Фриланд.
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