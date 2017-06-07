Теракт в Лондоне: среди погибших двое граждан Австралии

Правительство Австралии ждет от Британии подтверждения имен погибших, чтобы сообщить их семьям

В результате атаки в Лондоне 4 июня погибли двое граждан Австралии. Информацию подтвердили в правительстве страны, передает Reuters.



Пока от британского правительства ждут подтверждений личностей погибших для того, чтобы официально сообщить семьям.



Среди семерых погибших есть граждане Франции, Испании, Новой Зеландии и Великобритании.

Ночью 4 июня в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали.

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