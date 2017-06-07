Российский истребитель перехватил бомбардировщик ВВС США

Американский бомбардировщик выполнял рутинную миссию в международном воздушном пространстве над Балтийским морем

Российский истребитель перехватил американский бомбардировщик В-52 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает Укринформ.



В Пентагоне пояснили, что бомбардировщик ВВС США выполнял рутинную миссию, когда его перехватил российский Су-27.



Насколько близко, истребитель РФ приблизился к американскому бомбардировщику, не уточняется.



Дэвис отметил, что "подавляющее большинство" российских перехватов является безопасным и профессиональным.



В мае два американских истребителя перехватили четыре российских военных самолета около побережья Аляски. А в апреле этого года российские военные самолеты четыре раза за четыре дня были замечены у побережья Аляски.

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