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Российский истребитель перехватил бомбардировщик ВВС США

07.06.2017 06:50
Американский бомбардировщик выполнял рутинную миссию в международном воздушном пространстве над Балтийским морем
Российский истребитель перехватил бомбардировщик ВВС США
Фото: EPA

Российский истребитель перехватил американский бомбардировщик В-52 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает Укринформ.

В Пентагоне пояснили, что бомбардировщик ВВС США выполнял рутинную миссию, когда его перехватил российский Су-27.

Насколько близко, истребитель РФ приблизился к американскому бомбардировщику, не уточняется. 

Дэвис отметил, что "подавляющее большинство" российских перехватов является безопасным и профессиональным.

В мае два американских истребителя перехватили четыре российских военных самолета около побережья Аляски. А в апреле этого года российские военные самолеты четыре раза за четыре дня были замечены у побережья Аляски. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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