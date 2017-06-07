Венгрия направит роту военных в Эстонию
07.06.2017 08:19
Размещение военнослужащих из Венгрии связано с желанием стран Вышеградской группы своим присутствием усилить восточный фланг НАТО
Фото: скриншот видео
Вооруженные силы Венгрии в июле этого года направят в Эстонию на три месяца роту солдат. Об этом сообщает ERR.
В Эстонию прибудет подкрепленная бронетранспортерами рота мотопехоты.
Военнослужащие будут нести службу в Южной Эстонии в составе второй пехотной бригады сил обороны Эстонии.
Размещение военнослужащих из Венгрии связано с желанием стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, - ред.) своим присутствием усилить восточный фланг НАТО.
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