Мэй заявила, что законы о правах человека можно менять

Премьер-министр Великобритании считает, что методы борьбы с терроризмом необходимо менять

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что изменит законы о защите прав человека, если они "встанут на пути" борьбы с терроризмом. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам Мэй, методы борьбы необходимо менять.

Речь идет о более длительных тюремных заключениях осужденных за терроризм и упрощении депортации иностранных подозреваемых в терроризме на родину.

"Я также имею в виду ограничение свободы и передвижения подозреваемых в терроризме, в том случае когда у нас достаточно оснований, чтобы считать их угрозой, но недостаточно для того, чтобы преследовать их в суде. И если наши законы о правах человека встанут у нас на пути, мы изменим законы ", - заявила Мэй.

Мэй также заявила, что рассмотрит возможность увеличения времени содержания под стражей подозреваемых до 28 дней без предъявления обвинений. Этот срок был сокращен до 14 дней в 2011 году.

4 июня сообщалось, что, по меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта. Погибли семь человек.





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