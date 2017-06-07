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Генпрокурор США просил об отставке из-за следствия по РФ - СМИ

07.06.2017 09:32
Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Джеффа Сешнса еще перед зарубежным турне в мае, пишет The New York Times
Генпрокурор США просил об отставке из-за следствия по РФ - СМИ
Джефф Сешнс (фото - EPA)

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс просил президента Дональда Трампа о своей отставке, так как "ему нужна свобода для выполнения своей работы". Об этом сообщает издание The New York Times.

Президент отклонил это предложение. Это произошло перед первым международным турне президента в конце мая.

Как сообщил источник издания, предложение Сешнса связано с назначением специального советника по расследованию контактов команды Трампа с официальными лицами РФ во время выборов прошлого года.

Генеральный прокурор решил уйти в отставку якобы из чувства долга, так как ему было известно, что Трампа рассердило его решение отказаться от проведения расследований о связях с РФ в марте.

Тем не менее, Трамп не хочет отставки Сешнса.

2 марта 2017 года СМИ сообщили, что Сешнс во время утверждения на должность якобы скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После этого Сешнс заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды Трампа с Россией во время предвыборной кампании. Демократы призывают Сешнса уйти в отставку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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