Стрельба в парламенте Ирана: есть пострадавшие

Неизвестные открыли стрельбу в здании парламента, ранены двое человек

В парламенте Ирана произошла стрельба. Об этом сообщает Tasnim News Agency в Twitter.

По предварительной информации, два человека получили ранения.

"Трое нападавших внутри парламента Ирана, пока двое раненых, перестрелка продолжается", - отмечается в сообщении.

Также появилась информация о захвате заложников, но пока иранские силы безопасности ее не подтверждают.

Есть сообщения о задержании одного из нападавших.

Читайте также: Иран провел неудачный запуск ракеты с подводной лодки - СМИ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.